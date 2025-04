Ataque a tiros deixa três mortos na Suécia; polícia busca suspeito

Não há detalhes sobre as vítimas. Informações de idade e sexo ainda não foram divulgadas.

Motivação para o ataque não foi esclarecida e polícia busca por homem mascarado em scooter elétrica. O serviço de trens em Uppsala foi interrompido devido às buscas, mas já foi retomado.

Testemunhas relatam o que viram

Uma testemunha viu o suposto atirador na scooter pouco antes do ataque. "Depois de um tempo voltei, e o lugar estava um caos total", afirmou ao Aftonbladet.

Outra pessoa, que mora próximo ao local do incidente, disse que ouviu de cinco a seis tiros. "No começo eu não entendi o que estava provocando aquele barulho alto, mas quando vi e ouvi o helicóptero da polícia depois e conversei com outros pais que tinham ido lá e olhado, eu entendi", afirmou.

*com informações da AFP