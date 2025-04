'Francisco asiático' gera polêmica ao cantar música que questiona religiões

Um vídeo do cardeal filipino Luis Antonio Tagle cantando a música Imagine, de John Lennon, viralizou nas redes sociais. Tagle é um dos favoritos no conclave e chamado pela imprensa de "Francisco asiático".

O que aconteceu

Tagle aparece cantando apenas um trecho da música de John Lennon. No vídeo, ele canta: "Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será um só".

Vídeo é de 2019 e foi resgatado às vésperas do conclave. As imagens foram publicadas por um site católico do Canadá, grande crítico do pontificado de Francisco, que descreveu a música como um "hino ateu que rejeita a religião, o céu e a realeza de Cristo". O site ainda questiona: "É escândalo ou ignorância?".