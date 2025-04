Quem era Virginia Giuffre, que acusou príncipe Andrew de abuso sexual

Atualmente, Virginia morava em Perth, cidade na Austrália, com o marido Robert Giuffre. O casal se conheceu em 2003, na Tailândia. Segundo a BBC, a ida de Virginia ao país foi custeada por Epstein e teria como objetivo encontrar uma jovem tailandesa para ser enviada a ele nos EUA. No entanto, Virginia conheceu Robert e fugiu para a Austrália, onde obteve a cidadania local.

O relacionamento atual de Virginia era marcado de especulações e polêmicas. Em postagem em seu perfil no Instagram em agosto de 2020, Virginia aparece com muitos hematomas no pescoço e nos olhos, o que acendeu o alerta por parte dos internautas de que ela pudesse ter sido vítima de violência doméstica. Segundo a rede britânica BBC, o casal havia se separado após 22 anos de casamento, em um divórcio que teria afastado Virginia dos filhos do casal.

No fim de março deste ano, Virginia publicou uma foto no Instagram em que aparecia com muitos hematomas. Ela relatou o acidente em que um ônibus escolar, que supostamente estava a 110 quilômetros por hora, atingiu o veículo em que ela estava. "Entrei em insuficiência renal, [os médicos] me deram quatro dias de vida, transferindo-me para um hospital especializado em urologia", explicou. "Estou pronta para ir, só não antes de ver meus bebês pela última vez."

Dias antes do acidente, Virginia havia publicado fotos com os filhos. Segundo ela, os jovens estavam sendo "envenenados com mentiras". "Meu coração está despedaçado e a cada dia que passa minha tristeza só aumenta", escreveu.

Príncipe Andrew, a vítima, Virginia Roberts Giuffre, e Ghislaine Maxwell, que seria cúmplice de Jeffrey Epstein Imagem: Divulgação/Netflix

A importância de Virginia no processo contra Andrew e Epstein

Virginia acusou o príncipe Andrew e o bilionário Jeffrey Epstein de agressão sexual. Segundo seus relatos, ela era menor de idade quando foi explorada por uma rede de tráfico sexual comandada por Epstein. Ela denunciou ter sido "passada como uma bandeja de frutas" no início dos anos 2000 para homens ricos e poderosos, incluindo o príncipe Andrew.