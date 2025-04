Em resposta a Trump, China sugere que covid-19 teve origem nos EUA

O novo site tenta relacionar o laboratório ao mercado municipal. A página exibe um mapa com a distância entre o laboratório e o mercado.

Mapa publicado no site da Casa Branca mostra distância entre laboratório e mercado em Wuhan Imagem: Reprodução

O artigo também acusa o infectologista Antony Fauci, ex-assessor médico de Biden. Considerado referência na luta contra a covid nos EUA, Fauci teria tentando "ocultar" narrativas divergentes.

A publicação 'A Origem Proximal do SARS-CoV-2' --usada repetidamente por autoridades de saúde pública e pela mídia para desacreditar a teoria do vazamento de laboratório-- foi motivada pelo dr. Fauci.

Casa Branca, em trecho do novo site

O artigo também critica o governo chinês. "Os mecanismos governamentais atuais [chineses] para supervisionar essa perigosa pesquisa (...) são incompletos, extremamente complexos e carecem de aplicabilidade global", diz a Casa Branca.

A pandemia começou no primeiro governo Trump. Então na Casa Branca, o republicano relutou em admitir a gravidade da crise sanitária. A política mudou após Biden assumir o cargo. Estima-se que 1,2 milhão de norte-americanos morreram após infecção por alguma linhagem do vírus da covid-19.