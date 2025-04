'Juízo final', fogões, chaminé: como é a Capela Sistina, palco do conclave

Cardeais reunidos na Capela Sistina para escolha do novo papa em 2013, quando Francisco foi eleito Imagem: Observatório Romano / AFP

Durante o conclave, cardeais se sentam em cadeiras de madeira de cerejeira com seu nome gravado, com mesas cobertas com toalhas nas cores bege e bordô à frente. Ao fundo, fica a urna com a tampa adornada com duas figuras que representam cordeiros, na qual as cédulas com os votos são depositadas.

Mesas no interior da Capela Sistina, onde acontecem os conclaves Imagem: Observatório Romano / AFP

A capela abriga ainda dois fogões conectados à mesma chaminé. É de lá que sai a única indicação do que ocorre em seu interior. Em um dos fogões, o mais antigo, são queimadas as cédulas de votação e as anotações dos cardeais. O outro, mais moderno, serve para anunciar o resultado da votação. Do último, com a ajuda de produtos químicos, sai fumaça preta, se os cardeais não chegam a um acordo, ou branca, quando um novo papa é eleito.

Funcionários instalam os fornos onde serão quimados os votos do conclave Imagem: Observatório Romano / Reuters