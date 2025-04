Papa adolescente, renúncias forçadas e mortes; veja curiosidades do cargo

Segundo mais votado em 2005. Jorge Mario Bergoglio "perdeu" para Bento 16 no conclave após a morte de João Paulo 2º. Em 2013, quando foi eleito, ele não aparecia entre os favoritos, mas despontou após o primeiro dia de votação na Capela Sistina.

Passagem de volta comprada para casa. Francisco não acreditava que fosse ganhar e já tinha planos para seu retorno à Argentina após o conclave, inclusive tendo preparado a homilia para a missa da Quinta-Feira Santa.

Nome influenciado por brasileiro. Papa afirmou que a escolha veio após receber um pedido do cardeal Cláudio Hummes, morto em 2022, aos 87 anos. Bergoglio conta que o brasileiro lhe pediu para não se esquecer dos mais pobres, o inspirando a adotar o nome em homenagem à São Francisco de Assis.

Sem parte do pulmão desde os 21 anos. Pontífice teve três cistos identificados no órgão e não respondeu ao tratamento. Ele definiu a cirurgia como "cruel" em entrevista concedida em 2019. "Me disseram que tinha sido necessário usar muita força. Por isso, quando me recuperei da anestesia, senti muita dor", afirmou ao médico e jornalista argentino Nelson Castro.

Sem ver TV há 34 anos. Francisco deixou de assistir televisão após uma promessa à Nossa Senhora do Carmo, feita em 15 de julho de 1990 — ele não compartilhou a intenção. Veto inclui os jogos do San Lorenzo, seu time do coração. Segundo contou em 2015, eram Guardas do Vaticano quem lhe falavam os resultados das partidas.