Detidos nos EUA, imigrantes formam sinal de SOS por medo de deportação

Dez dias antes, dezenas de imigrantes venezuelanos receberam notificações que os acusavam de integrar a gangue venezuelana Tren de Aragua. Isso os tornaria sujeitos à deportação com base em uma lei de guerra. Familiares de sete dos detidos negaram à Reuters que os parentes sejam membros da gangue, e disseram que eles se recusaram a assinar os documentos.

Em 18 de abril, eles foram colocados em um ônibus com destino a um aeroporto da região, mas o veículo acabou retornando ao centro de detenção. Naquela mesma noite, a Suprema Corte dos EUA suspendeu temporariamente as deportações. Apesar do alívio temporário, os detidos ainda temem ser enviados para o CECOT (Centro de Confinamento do Terrorismo), a prisão de segurança máxima em El Salvador, para onde os EUA já enviaram ao menos 137 venezuelanos com base na Lei de Inimigos Estrangeiros, de 1798.

A unidade Bluebonnet manteve, em média, mais de 840 detentos por dia nos últimos meses. Os dados são da Imigração e Alfândega dos EUA obtidos pela Reuters.

*Com informações da Reuters