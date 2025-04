Guia do conclave: quem são os cardeais, como votam e significado da fumaça

Sob afrescos de Michelangelo, dentro do Museu do Vaticano, 133 cardeais se reunirão a portas fechadas no próximo dia 7 de maio para escolher o sucessor do papa Francisco.

Aqui preparamos um guia para entender todo o processo até escolha do pontífice.

O conclave

Vestidos com mantos vermelhos, antes de começar, todos fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o conclave. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", devem dizer os cardeais.