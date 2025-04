Caça a imigrantes apavora estudantes nos EUA: 'Clima de pânico crescente'

"Sempre fui uma aluna exemplar, mas ouvi uma menina atrás de mim dizer que eu vendia cocaína depois da escola", afirma, recordando que, após a eleição do republicano, em 2017, se fortaleceu o discurso de que os mexicanos traziam apenas drogas e violência ao atravessarem a fronteira.

Rebecca agora vê o medo voltar. "Já não respondo mais perguntas sobre Álgebra 1, mas sobre o processo de imigração que minha família aprendeu ao longo de anos navegando pelos tribunais", diz.

Líder estudantil em sua escola, a aluna tenta combater a desinformação e preparar seus colegas para possíveis abordagens do ICE.

Se não estou estudando, estou criando materiais sobre o que pode ser feito em situações em que um agente de imigração se aproxima, tentando combater a desinformação na mídia e acalmar os medos. Colo cartazes sobre os direitos que ainda temos e sou repreendida por isso.

Rebecca Garza

Escolas tentam reagir, mas incerteza permanece

Diante desse cenário, alguns distritos escolares buscam proteger alunos imigrantes. Na Califórnia, os distritos de San Diego e Fresno —o segundo e o terceiro maiores do estado— estão compartilhando informações sobre direitos imigratórios com as famílias. Em cidades-santuário, como Nova York, autoridades escolares distribuem materiais com orientações para lidar com agentes do ICE.