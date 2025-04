Índia fala em resposta a atentado; Paquistão diz que ataque é iminente

"Esse é um ato hostil e político por parte da Amazon", disse Leavitt, que também acusou a Amazon de estar se aliando à China.

As declarações fizeram as ações da empresa despencar no começo da manhã. Em seguida, a Amazon confirmou que a medida foi analisada, mas disse que ela não seria colocada em prática.

No final da tarde, Trump confirmou ter ligado para Jeff Bezos, CEO da Amazon e dono do jornal Washington Post, para discutir o assunto. "Jeff Bezos é muito simpático", disse Trump. "Ele resolveu o problema muito rapidamente, eu fico agradecido."

Brics x Trump

Os chanceleres dos países do Brics reunidos ontem no Rio de Janeiro apelaram a todas as partes que tomem "medidas para defender o livre comércio e o sistema multilateral de comércio".

Segundo o brasileiro Mauro Vieira, houve consenso sobre "a firme rejeição de todos à ressurgência do protecionismo comercial".