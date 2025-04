Quais são os nomes de papa mais populares? Veja lista dos mais escolhidos

Essa numeração foi corrigida depois, mas João 21 e João 22 mantiveram os números que escolheram. Assim, o Vaticano preservou os nomes escolhidos pelos papas, mas atualmente não reconhece a existência de nenhum papa João 20.

Outro João foi, na verdade, um antipapa. João 16 reivindicou o trono papal de forma ilegítima. Ele tentou assumir o papado durante o pontificado de Gregório 5º (996-999), com apoio do Império Bizantino, mas foi deposto. Devido a esse episódio e ao erro histórico, o número 16 foi indevidamente atribuído ao próximo papa João legítimo, contribuindo para a confusão na numeração dos papas com esse nome.

Outros nomes mais usados

Em segundo lugar dos nomes mais escolhidos está Gregório, adotado por 16 papas. O último pontífice a usar o nome foi Gregório 16, que deixou o comando da Igreja Católica em 1846.

Na sequência vem Bento, nome escolhido por 15 papas. O último pontífice a usar o nome foi Bento 16, que renunciou em fevereiro de 2013, e morreu em dezembro de 2022.

Clemente foi a opção de 14 pontífices. No entanto, há séculos o nome não é escolhido. O último pontífice a usar o nome foi Clemente 14, que deixou o comando da Igreja Católica em 1774.