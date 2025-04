Quem é o empresário turco preso pela PF no Brasil a pedido da Turquia

O turco naturalizado brasileiro preso hoje em São Paulo dirige um centro cultural e vive no país há 20 anos. Mustafa Goktepe é opositor do presidente Recep Tayyip Erdogan e foi preso de forma cautelar. O STF irá examinar o pedido de extradição, sob protestos da defesa, que alega perseguição política.

Quem é o turco preso

Naturalizado brasileiro, Goktepe vive no país desde 2004. Ele tem 47 anos, é casado com uma brasileira e pai de duas filhas nascidas no Brasil. Formado em letras, com mestrado em ensino de idiomas, dedicou-se ao diálogo intercultural e à divulgação da cultura turca.

Foi fundador e presidente do Centro Cultural Brasil-Turquia. A instituição, hoje chamada Instituto pelo Diálogo Intercultural, promoveu eventos inter-religiosos, feiras culturais e debates acadêmicos com universidades brasileiras. O trabalho sempre teve como foco o respeito às diferenças e a construção da paz. Personalidades brasileiras, como o jogador Zico, foram homenageadas lá.