Acordo com Trump ocorreu após reunião em funeral de Francisco, diz Zelensky

O presidente ucraniano disse ainda que, agora, a parceria é igualitária. "Cria oportunidades para investimentos substanciais na Ucrânia, bem como uma modernização significativa das indústrias ucranianas e, igualmente importante, de suas práticas jurídicas", escreveu Zelensky.

Paralelamente a esse acordo, estão em andamento negociações diplomáticas em busca de uma saída para o conflito contra a Rússia. Ao anunciar a assinatura do acordo em Washington, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que ele demonstra "o compromisso de ambas as partes com a paz e a prosperidade".

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, declarou na televisão nacional que o acordo é "bom, justo e benéfico". Ele afirmou que não será exigido da Ucrânia o pagamento de nenhuma dívida pelos bilhões de dólares em armas e outros apoios americanos desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

*com informações da AFP