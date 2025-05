Casa Branca lança site para promover notícias favoráveis a Trump

Foto de Trump estampa a página inicial do site Wire Imagem: Reprodução/Casa Branca (Wire)

As manchetes do site exaltam as ações de Trump. "Os primeiros 100 dias de política energética de Trump são um sucesso estrondoso", dizia uma delas, hoje, na página inicial do site, que redirecionava para o portal de direita Daily Caller.

O modelo do site se assemelha ao da agência Drudge Report. O veículo também agrega manchetes de diversos outros jornais e portais, e ficou famoso nos anos 1990 por revelar o escândalo envolvendo o então presidente Bill Clinton e a então estagiária Monica Lewinsky. Apesar de conservador, o Drudge Report é crítico ao governo de Trump.

Matt Drudge, criador e editor do Drudge Report, publicou a notícia sobre o Wire. "É preciso uma ala inteira da Casa Branca para competir com o Drudge", escreveu. "Estou considerando um processo de 1 trilhão de dólares!", ironizou em entrevista ao Axios.