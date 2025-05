O que está por trás do boicote à Coca-Cola envolvendo Trump?

Usando o argumento de "produto nacional" em países como Dinamarca e Canadá, a Coca-Cola tenta se desvincular dos Estados Unidos. "Somos uma marca global, com valores universais e tem operações locais", disse Quincey.

Para Quincy, focar no fato de que a marca é "local" pode ser uma boa estratégia. Ele também não acredita que as tensões devem parar por aí: "é um problema que vimos antes, no primeiro trimestre de 2025, e acontecerá no futuro", disse.

Impacto não atingiu o lucro da empresa americana. De acordo com balanço divulgado na terça-feira (29), apesar dos boicotes, a Coca-Cola teve lucro líquido de US$ 3,33 bilhões (R$ 1,7 trilhão) no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 5% em relação a igual período do ano passado,.

Sendo assim, a Coca-Cola manteve projeção para crescimento. A estimativa de aumento da receita orgânica está entre 5% a 6% no ano de 2025.

