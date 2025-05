Ethel Caterham vira pessoa mais velha do mundo após morte de brasileira

A inglesa Ethel May Caterham, de 115 anos, assumiu o posto de pessoa mais velha do mundo após a morte da freira gaúcha Inah Canabarro Lucas.

O que aconteceu

Inah Canabarro morreu ontem com 116 anos. Nascida em 8 de junho de 1908, ela foi a pessoa mais velha do mundo por poucos meses. Canabarro havia assumido o posto em janeiro, após a morte da japonesa Tomiko Itooka, também aos 116 anos.

Britânica assume o lugar da brasileira. Com a morte de Canabarro, a pessoa mais velha do mundo passa a ser Ethel May Caterham, que nasceu em 21 de agosto de 1909, em Hampshire, Inglaterra. A atualização é do LongeviQuest, que lista as pessoas mais idosas do planeta.