Governo chinês confirma que foi procurado por Trump para negociar tarifas

O Ministério do Comércio da China confirmou hoje à noite que o país foi procurado pelo governo Donald Trump para negociar as tarifas impostas entre os países.

O que aconteceu

Pequim avalia se dialoga com os EUA. "Os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa em muitas ocasiões de transmitir informação à China através das partes pertinentes, dizendo que esperam conversar com a China. A China está atualmente avaliando isso", afirmou um porta-voz do ministério a jornalistas.

Governo chinês está disposto a continuar com a guerra comercial, se necessário. "Se tivermos que lutar, lutaremos até o fim. Se tivermos que conversar, a porta está aberta. A guerra tarifária e a guerra comercial foram iniciadas unilateralmente pelos EUA", ressalta a declaração, reproduzida no site da pasta.