Reformas, escândalos e ativismo: o que cada papa deixou de legado?

Foi pioneiro no diálogo entre religiões. Em 1965, tornou-se o primeiro Papa a visitar os Estados Unidos, onde discursou na ONU, clamando pela paz e pela fraternidade entre os povos. Especialmente com o Juidaísmo e o Islã, buscou encontrar pontos comuns que os unissem.

Assumiu a responsabilidade de implementar reformas combinadas no Concílio Vaticano II. Uma delas foi a mudança que excluiu cardeais com mais de 80 anos do conclave, o que gerou discordâncias entre os católicos — e a regra prevalece até hoje. Ele foi canonizado pelo papa Francisco em 2014.

João Paulo 1º (1978)

João Paulo 1º ficou no cargo apenas por 33 dias e sua passagem foi lembrada pela brevidade. Em seu papado, ele estava orientado a retomar a linha traçada por Paulo 6º, mas seus objetivos foram interrompidos por uma morte prematura. Com sensibilidade pastoral, ele desejava prosseguir com as reformas e atender às urgências da época.

O religioso sinalizou a vontade de um novo estilo papal, abolindo a coroação, e renunciando à tiara e ao trono. Ele também preferiu iniciar o pontificado com uma missa. Além disso, abandonou o uso do plural majestático na maioria dos discursos. Em 2022, ele foi beatificado em Roma.

João Paulo 2º (1978 - 2005)

João Paulo 2º rodou o mundo para evangelização. Ao longo de seu papado, ele realizou 104 viagens internacionais e 146 dentro da Itália, conforme dados do Vaticano - o que representa um recorde absoluto na história da Igreja.