Tem até brasileira: papa Francisco colocou mulheres em patamar inédito

Raffaella ocupa o cargo mais alto no governo do Vaticano. Em fevereiro deste ano, ela foi nomeada presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e presidente do Governatorato, se tornando a primeira mulher no cargo, cujos poderes administrativos estão abaixo somente do próprio papa.

A presidente do Governatorato nasceu em Roma em 1969. Formada em Ciências Políticas, é membro das Irmãs Franciscanas da Eucaristia e funcionária da Congregação para a Evangelização dos Povos desde 2005.

Alessandra Smerilli

Papa Francisco e Alessandra Smerilli Imagem: Reprodução/alessandrasmerilli.org

Alessandra foi nomeada em 2022 para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. O departamento apoia a ação do papa em prol da justiça social "em alguns dos lugares mais problemáticos do mundo", segundo o portal oficial de Alessandra. Em fevereiro de 2023, o papa Francisco a nomeou membro do Conselho do Centro de Formação Avançada Laudato Si', uma organização científica, educativa e de ação social do Vaticano.

Além da trajetória religiosa, Alessandra também tem funções acadêmicas. Formada em economia e com duplo doutorado na área, a salesiana ensina economia política na Faculdade de Ciências da Educação Auxilium, em Roma, além de ser membro fundador e professora da Escola de Economia Civil.