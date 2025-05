O que está por trás de casal sumir e deixar hotel com 158 barris de fezes?

Inspeções feitas no hotel em 2018 podem ter sido a causa. Segundo o jornal sueco DN (Dagens Nyheter) Inspetores do município de Hylte, descobriram diversas irregularidades, como o despejo ilegal de água suja, urina e fezes na natureza. O casal prometeu mudar seus hábitos.

O casal, porém, não explicou por que guardava fezes em barris. De acordo com publicações no site do resort, o discurso do negócio se baseava na "criação de um planeta mais bonito", o que poderia levar a pensar no cuidado com a natureza e na conscientização dos proprietários diante do apontamento das irregularidades. Porém, mesmo com a visita dos inspetores, o jornal sueco descobriu que o hotel ainda descartava incorretamente água suja na floresta.

Carcaças de animais foram encontradas. A investigação do DN também revelou que vários animais, como patos, morreram porque eram deixados do lado de fora à noite pelo casal, além de outros morrerem após o desaparecimento dos donos.

O Stedsans oferecia 16 chalés de madeira em meio à floresta. A proposta era conectar os hóspedes com a natureza, uma opção para quem buscava fugir do estresse urbano. Agora, as casas de madeira fazem parte de um cenário esquecido e deserto em meio à floresta.

Um dos chalés do Stedsans, resort que prometia estadia sustentável Imagem: Reprodução/Instagram

O que está por trás da fuga?

Com o passar dos oito anos de funcionamento, o casal acumulou cerca de 6 milhões de coroas suecas (R$ 3,5 milhões) em dívidas. Os jornais suecos DN e Politiken ainda descobriram que Flemming e Mette saíram da Dinamarca em 2016 pelo mesmo motivo.