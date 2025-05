Quem é o cardeal Fridolin Ambongo Besungu, um dos favoritos para virar papa

O cardeal Fridolin Ambongo Besungu é um dos favoritos para se tornar o sucessor do papa Francisco.

Quem é o cardeal Fridolin Ambongo Besungu?

Arcebispo de Kinshasa tem 65 anos. Nascido na República Democrática do Congo, Besungu foi nomeado cardeal em 2019 pelo papa Francisco, e apontado como membro do Conselho de Cardeais no ano seguinte. Atualmente, também é presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar.

Envolvimento em política. Besungu se descreve como um "sentinela", mantendo posição crítica contra o atual governo da República Democrática do Congo. No início do ano passado, ele foi acusado de "comportamento sedicioso que leva a atos criminosos" por um promotor público após criticar a atuação do governo sobre a segurança do país e a posição do Poder Judiciário sob uma suposta má gestão de fundos do executivo. O processo foi derrubado no mês seguinte.