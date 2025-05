Quem é o cardeal Raymond Burke, um dos favoritos para se tornar papa

Criticou diretamente Francisco por mudanças na Igreja. Burke se posiciona contra todas as mudanças nos ensinamentos religiosos da Igreja Católica, e liderou a oposição contra medidas do Papa Francisco. Entre elas, questionou a aprovação do papa sobre outras religiões, sua posição contrária à pena capital e seu interesse em abrir a religião para mais pessoas.

Foi "expulso" do Vaticano pelo papa. Em 2023, Francisco removeu seu bolsa-auxílio, pensão e assistência médica. Ele ainda tentou despejar Burke de seu apartamento no Vaticano, sob o argumento que estava "trabalhando contra a Igreja e contra o papado" e que ele havia semeado "desunião" na Igreja

Burke é conhecido por trabalho antiaborto. Desde 2004, o religioso se posiciona contra eventos sobre o direito ao aborto nos Estados Unidos e questionou diretamente várias instituições que contrataram pessoas favoráveis à causa.

Questionou "feminismo radical" na igreja. Burke se mostrou simpático à ideia de que os homens estão sendo afastados da Igreja Católica devido a uma "feminização" da instituição, culpando a falta de padres experimentada pela instituição como culpa da inclusão feminina nos ritos.

Comparou homossexualidade a satanismo. Em entrevistas na última década, afirmou que o casamento entre pessoas do mesmo sexo "é uma situação diabólica que visa destruir indivíduos, famílias e, eventualmente, nossa nação", indicando que a homossexualidade parte de Satan. Disse ainda que o papa deveria trabalhar contra a "a praga da agenda homossexual", e que pais não deveriam permitir que seus filhos se aproximassem de homossexuais sexualmente ativos.

Como funciona o conclave?

O conclave será iniciado no dia 7 de maio. A data foi decidida durante a quinta Congregação Geral, uma reunião a portas fechadas entre os cardeais —a primeira desde o funeral do papa Francisco.