Quem é o cardeal Pierbattista Pizzaballa, um dos favoritos para virar papa

O cardeal Pierbattista Pizzaballa é um dos favoritos para se tornar o sucessor do papa Francisco.

Quem é o cardeal Pierbattista Pizzaballa?

Pizzaballa, de 60 anos, é patriarca de Jerusalém. Ele é o segundo papável mais jovem e se tornou cardeal há somente 2 anos, nomeado pelo papa Francisco.

Cardeal se ofereceu como refém para o Hamas. Depois que o grupo extremista capturou centenas de reféns em nos ataques de 7 de outubro de 2023, Pizzaballa se mostrou pronto para se entregar como refém em troca da liberdade de crianças israelenses. Ele classificou as ações dos membros do Hamas como "bárbaras" e as condenou, pedindo paz na região.