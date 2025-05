Carro atropela multidão na Alemanha e deixa ao menos oito feridos

Um carro avançou contra uma multidão no centro da cidade de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha, hoje, deixando pelo menos oito pessoas feridas, três delas em estado grave.

O que aconteceu

O motorista do carro, de 42 anos, não se feriu no acidente e foi detido. Testemunhas disseram que uma mulher com um carrinho de bebê foi atingida pelo SUV Mercedes G-Class preto, segundo o jornal Bild.

Não há indícios de atentado. "Segundo as nossas investigações atuais (...), nossos colegas que foram ao local dos fatos acreditam que se trata de um trágico acidente", diz trecho do comunicado divulgado pela polícia após o incidente.