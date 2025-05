Casal enterrou no jardim R$ 570 milhões em moedas com medo dos nazistas

Uma coleção com cerca de 15 mil moedas raras datadas desde a Grécia Antiga até o século 20, que foi enterrada em um jardim durante a Segunda Guerra Mundial, será vendida ao longo dos próximos três anos. O valor estimado de seguro dos itens ultrapassa US$ 100 milhões (cerca de R$ 570 milhões na cotação atual).

O que aconteceu?

Casal enterrou todas as 15 mil moedas na Segunda Guerra no jardim da casa onde vivia. Temendo o avanço dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e a perda das relíquias, os proprietários decidiram enterrar as moedas em caixas de charuto, protegidas por embalagens de alumínio, onde permaneceram por mais de cinco décadas. Os nomes dos proprietários e o local da casa onde a coleção foi enterrada não foram divulgados.

Traveller Collection, nome da coleção rara foi formada na década de 1930. Ela foi criada por um entusiasta que passou a investir em ouro após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Ele percorreu a Europa, a América do Norte e a América do Sul, ao lado da esposa, comprando moedas com alto valor histórico.