China diz que está 'avaliando' pedido de negociação dos EUA

O índice Taiex, da Bolsa de Taiwan, fechou em alta de 2,7%; e o Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,7%. As principais Bolsas europeias abriram em alta, os índices futuros do mercado americano indicam valorização.

Primeira demissão no primeiro escalão de Trump

Donald Trump demitiu ontem o assessor de Segurança Nacional Mike Waltz, que adicionou por engano, em março, um jornalista a um grupo no aplicativo Signal com diversas autoridades.

No grupo, foram postados detalhes de um ataque que os EUA fariam contra o Iêmen.

É a primeira mudança no primeiro escalão do governo desde a posse de Trump, que completou cem dias na terça-feira com as piores taxas de aprovação da história para um presidente americano.

Quando o vazamento das informações classificadas veio à tona, Trump defendeu Waltz enfaticamente e chamou o escândalo em torno do assunto de "caça às bruxas".