Filho de Gelli: quem é o homem que chocou ao aparecer no funeral do papa

O funeral do papa Francisco, realizado no último sábado no Vaticano, foi um evento carregado de significados políticos e religiosos, reunindo líderes globais e representantes de diferentes correntes ideológicas. Entre as delegações estrangeiras, uma presença discreta chamou a atenção de jornalistas e diplomatas atentos aos bastidores da política italiana: Maurizio Gelli, embaixador da Nicarágua na Espanha e filho do italiano Licio Gelli, o "venerável mestre" da loja maçônica secreta Propaganda Due (P2), pivô de um dos maiores escândalos da história política da Itália.

A imagem de Maurizio, que obteve a cidadania nicaraguense em 2009, entre os representantes internacionais provocou surpresa por dois motivos centrais: o peso simbólico do sobrenome que carrega e o fato de que as relações diplomáticas entre Manágua e a Santa Sé estão suspensas desde março de 2023, quando o então núncio apostólico Waldemar Sommertag foi expulso do país por ordem direta do presidente Daniel Ortega.

Igreja Católica com críticas à Nicarágua

Desde os protestos de 2018, duramente reprimidos, o governo da Nicarágua passou a perseguir toda forma de oposição. A Igreja Católica tornou-se um dos principais alvos: o governo proibiu procissões, confiscou bens e contas da Igreja e mandou fechar rádios católicas. A repressão chegou ao ponto de expulsar a Companhia de Jesus, ordem religiosa do Papa Francisco, que respondeu chamando Ortega de "desequilibrado" e classificando o país como uma "ditadura vulgar".