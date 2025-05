Jamil: Trump precisa de acordo com a China para controlar inflação

A tentativa de contato dos Estados Unidos com o Ministério do Comércio da China reflete a necessidade de um acordo tarifário para que o governo americano minimize o impacto econômico no país, afirma o colunista Jamil Chade no UOL News, do Canal UOL.

É insustentável um sistema tarifário de mais de 100% entre EUA e China, isso teria um impacto gigantesco na economia americana para os próximos meses.

Jamil Chade, colunista do UOL

A China afirmou que foi procurada pelo presidente Trump para eventuais acordos sobre a guerra comercial entre os países. Essa é a primeira vez que o governo chinês menciona, abertamente, a possibilidade de aceitar uma negociação com os Estados Unidos.