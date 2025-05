Conclave e fumaça: 10 pontos pra entender como é feita eleição de novo papa

Como é um conclave?

Cardeais não têm acesso a qualquer comunicação com o exterior. A palavra "conclave" vem do latim, "cum clavis", e significa precisamente "fechado à chave". A intervenção de soberanos, de grandes famílias, ou até da força armada na escolha dos Papas levou Nicolau II a reagir publicamente em 1060, publicando a bula In Nomine Domini. Este texto codificou permanentemente a eleição dos Papas, que ficou a cargo exclusivamente dos cardeais.

Participam diversas nacionalidades. Não são apenas cardeais do Vaticano ou da Itália que compõem a eleição. Atualmente há cardeais eleitores do México, da Índia, da França, da Ucrânia e do Brasil.

Há limite de idade e eleitores. A idade limite de um cardeal para participar da eleição é de 80 anos, e o número máximo de cardeis eleitores é 120.

Os cardeais entram em conclave em no mínimo 15 e no máximo 20 dias após a morte ou renúncia de um Papa. Eles passam em cortejo da Capela Paulina até a Sistina. Em seguida, as portas são fechadas, as chaves retiradas, e o isolamento é assegurado pelo cardeal camerlengo no interior, e pelo prefeito da Casa Pontifícia no exterior.

Não há tempo certo para que o conclave seja concluído. Segundo a BBC, uma das maiores eleições da história foi a do Papa Gregório 10º, em 1268. Na ocasião, a escolha do papa durou quase três anos. Na história moderna, os conclaves já não demandam tanto tempo. A eleição do papa Francisco, por exemplo, durou dois dias.