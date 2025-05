Onde era o conclave antes da Capela Sistina? Escolha do papa era itinerante

Pinturas de Michelangelo são vistas na abóbada e no altar da Capela Sistina, no Vaticano Imagem: Andreas SOLARO / AFP

No entanto, ela se tornou o local fixo da eleição apenas em 1878. Sua estrutura imponente, segurança e localização dentro do Vaticano a tornaram ideal para sediar o ritual mais importante da Igreja Católica. Entre os séculos 15 e 19, os conclaves ocorreram próximos à capela, no Palácio Apostólico, com raras exceções.

O simbolismo do local fortaleceu sua escolha. Além de ser um espaço funcional, a Capela Sistina carrega significados espirituais e artísticos profundos. Com o Juízo Final de Michelangelo no altar e cenas da vida de Moisés e de Cristo em suas paredes, ela representa a continuidade da tradição cristã. Eleger o papa nesse cenário reafirma a autoridade espiritual e histórica da Igreja.

* Com informações da AFP e da Reuters.