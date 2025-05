Terremoto de magnitude 7,4 faz Chile evacuar área por risco de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,4 e epicentro no mar atingiu a região da Terra do Fogo, entre Chile e Argentina, na manhã de hoje.

O que aconteceu

Epicentro do tremor está a 219 km ao sul de Ushuaia, na Argentina. O terremoto aconteceu às 9h58 (horário de Brasília) na Passagem de Drake, entre o extremo sul do continente e a Antártida, com foco a uma profundidade de apenas 10 km, segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).

Região registrou mais seis tremores secundários até as 11h43 (em Brasília), segundo o monitoramento do USGS. Não há relatos de danos estruturais nas cidades mais próximas.