Vaticano instala chaminé no telhado da Capela Sistina para o conclave

O Vaticano instalou hoje a chaminé da Capela Sistina que será usada para o anúncio do sucessor do papa Francisco.

O que aconteceu

Bombeiros fizeram a instalação da estrutura no telhado da Capela Sistina. A chaminé é claramente visível da Praça de São Pedro, onde milhares de pessoas devem se reunir durante o conclave para acompanhar o andamento da votação secreta que escolherá o novo papa

Eleição papal começa no próximo dia 7 de maio. Participam do conclave 133 cardeais, cerca de 80% deles nomeados por Francisco. Não são apenas cardeais do Vaticano ou da Itália que compõem a eleição. Atualmente há cardeais eleitores do México, da Índia, da França, da Ucrânia e do Brasil

Uma fumaça é liberada para avisar se houve escolha do papa. A fumaça é produzida numa das duas chaminés instaladas na Capela Sistina, na mais moderna das duas, que funciona com um sistema eletrônico. Ela pode ser branca (caso a escolha tenha sido feita) ou preta (se ainda não existir um consenso entre os cardeais) - veja mais detallhes abaixo.

O conclave

Vestidos com mantos vermelhos, antes de começar, todos fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o conclave. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", devem dizer os cardeais.