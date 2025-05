Andy Warhol no lixo: 46 obras de arte desapareceram em cidade holandesa

De acordo com a prefeitura de Maashorst, na Holanda, quarenta e seis obras de arte que pertenciam ao município podem ter sido descartadas no lixo comum. A informação foi confirmada por um relatório encomendado pelas autoridades locais.

O que aconteceu

Entre os trabalhos perdidos está uma serigrafia da rainha Beatriz, de Andy Warhol (1928-1987). O pintor e cineasta norte-americano é considerado um mestre da Pop Art.