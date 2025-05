Ataques russos deixam ao menos um morto e cerca de 50 feridos na Ucrânia

Ataques russos com drones deixaram ao menos um morto e cerca de 50 feridos na noite de ontem em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

O que aconteceu

Um homem de 47 anos morreu e 48 pessoas ficaram feridas, segundo o governo ucraniano. De acordo com o governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, entre os feridos há uma menina de 11 anos. Kharkiv se situa perto da fronteira russa e foi bombardeada implacavelmente desde o início do conflito.

Instalações de infraestrutura civil foram danificadas e destruídas. "Ocorreram incêndios. Edifícios residenciais, infraestruturas civis e veículos foram danificados", disse o Syniehubov em comunicado no Telegram. Uma casa particular, uma dependência, uma loja e um prédio de apartamentos foram danificados no distrito de Kupyanskyi. No distrito de Bogodukhiv, dois edifícios residenciais privados, duas dependências e um armazém foram danificados. No distrito de Izyum, uma dependência foi danificada.