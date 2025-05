Reuniões de Macron em Roma levantam suspeita de influência em conclave

Recentes movimentações do presidente da França, Emmanuel Macron, geraram rumores sobre uma possível tentativa de interferência do mandatário na escolha do novo papa. O conclave começa na quarta-feira (7).

O que aconteceu

Reunião de Macron em Roma levantou suspeitas. O presidente da França jantou ontem com quase todos os cardeais franceses na Villa Bonaparte, embaixada do país na Santa Sé. O encontro foi revelado pelo jornal El País.

Movimentação motivou alerta da imprensa romana. As publicações ressaltaram a suposta tentativa de influenciar o conclave. Entre as manchetes aparecem os dizeres "Ativismo de Macron para eleger o papa" e "Macron quer entrar no conclave".