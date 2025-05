7 dos 10 últimos papas escolhidos pela Igreja nasceram no mesmo país

Ciclo de italianos líderes da Igreja Católica mudou em 1978. A alteração ocorreu com João Paulo 2º, nascido no município de Wadowice, na Polônia, que virou papa no mesmo ano do seu antecessor.

Depois, em 2005, assumiu o papa Bento 16. Ele nasceu em Marktl, na Alemanha.

Papa Francisco é o único latino-americano na lista. Eleito em 2013, Francisco nasceu em Buenos Aires, na Argentina.

Imagem: Arte/UOL

Quem são os cotados para ser o próximo papa?

Nomes para a sucessão do Papa Francisco começaram a ser aventados. Veículos especializados na cobertura do Vaticano trazem possibilidades que serão consideradas durante o conclave.