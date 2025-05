Suspeito de envolvimento na morte de brasileira no Japão é preso, diz TV

A goiana era mestra em linguística. Ela estudou na Faculdade de Letras da UFG (Universidade Federal de Goiás) e concluiu o mestrado em 2023.

Amanda Borges no Autódromo de Interlagos, durante o GP de São Paulo de 2024 Imagem: Reprodução/Redes sociais

Amanda era apaixonada por Fórmula 1. Nas redes sociais, a pesquisadora compartilhou diversas publicações sobre as corridas. Ela foi ao Japão justamente para acompanhar o GP de Fórmula 1 no país, que ocorreu no dia 6 de abril.

Amanda estava acostumada a viajar. A pesquisadora compartilhava nas redes sociais registros de diversas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Nas publicações, ela demonstrava seu amor pelo Rio de Janeiro. "É sempre bom estar por aqui", disse em um post em uma praia da capital fluminense.

Antes de viajar ao Japão, ela foi à Coreia do Sul. No início do mês, Amanda viajou ao país para cuidar de um parente do companheiro e só depois seguiu para o Japão.

Ela publicou fotos da viagem ao Japão no Instagram. Em um dos posts, Amanda conta que esqueceu uma mochila no trem. "Gente, o Japão é muito seguro. Fiquei impressionada. Que país você vai perder sua mochila com dinheiro e ela vai ser devolvida intacta?", disse em um vídeo.