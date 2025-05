Um dia antes de morrer no Japão, brasileira disse à mãe que país era seguro

Amanda tinha planos de ir a Goiás e rever a família no fim do mês. "Viria dia 20. Ia reunir com a gente aqui, fazer bolo para a gente, para todo mundo. Isso que ela falou", contou Eunice Borges Bezerra, tia de Amanda, à TV Anhanguera.

Ia reunir a família toda, sabe? Fazer churrasco... Ela falou que no Dia das Mães não dava para vir, mas dia 20 ela viria. Mas não deu certo, né? Valdeina Borges

O corpo de Amanda deve ser cremado no Japão. De acordo com a reportagem da emissora, o Gabinete de Assuntos Internacionais do estado de Goiás está aguardando a documentação para dar andamento ao processo de cremação e repatriação das cinzas.

Entenda o caso

O incêndio ocorreu na quinta-feira. O corpo de Amanda foi encontrado nos escombros do local, um apartamento em um prédio de dois andares em Hon-Sanrizuka, na cidade de Narita.

Um suspeito de envolvimento com a morte de Amanda foi preso. Abailiya Patavadighe Pathum Udayanga, 31, foi detido hoje, de acordo com a rede de TV estatal japonesa NHK. Ele é natural do Sri Lanka, está desempregado e morava no apartamento em que ela foi encontrada.