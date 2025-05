R$ 440 milhões e já aposentado: este é o cavalo mais caro do mundo

Inicialmente, donos do cavalo tinham um acordo de criação de US$ 60 milhões. Após ele vencer a Tríplice Coroa, foi acrescida uma "bolsa" de US$ 15 milhões extras, elevando o custo total de propriedade de seus descendentes para US$ 75 milhões. As informações foram confirmadas pela ESPN.

Coolmore Stud, que adquiriu Justify, é mantido por um executivo da NFL, investidores chineses, entre outros. Segundo a CBS Sports, o programa de puro-sangue irlandês mostra que as corridas são apenas uma parte da equação — a criação de cavalos envolve um complexo sistema de parcerias e sindicatos em expansão.

Cavalo Justify Imagem: Horse Racing Nation

Tornou-se o 13º cavalo a conquistar a Tríplice Coroa em 100 anos de competição. Também foi o primeiro desde 1882 a alcançar esse feito sem ter corrido aos dois anos de idade.

É fantástico. É uma sensação que não se perde com o tempo. American Pharoah será, para sempre, meu primeiro amor. Justify vinha me mostrando os mesmos sinais dados por American Pharoah. Mostrou-me o mesmo brilhantismo. Um cavalo superior. Digo que ele venceria qualquer páreo do programa de hoje. Ele é 'o' cavalo Bob Baffert, treinador do cavalo Justify, em 2018

Nenhum outro cavalo encerrou a carreira sem perder - apenas ele. A trajetória curta terminou após o treinador Bob Baffert detectar um inchaço no tornozelo do animal.