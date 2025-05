O que se sabe até agora sobre a morte de brasileira no Japão

A impressão veio após ela conseguir recuperar uma bolsa que havia perdido. "Ela foi comprar umas malas e esqueceu a mochila dentro do metrô e levou só as malas. Aí depois ela viu que o dinheiro estava dentro, e o passaporte. Ela foi lá e pediu para voltar a bolsa e conseguiram voltar. Voltou com o dinheiro, passaporte e tudo — o tanto que é seguro", conta Valdeina.

O corpo de Amanda deve ser cremado no Japão. De acordo com reportagem da TV Anhanguera, o Gabinete de Assuntos Internacionais do estado de Goiás está aguardando a documentação para dar andamento ao processo de cremação e repatriação das cinzas.

Itamaraty informou que o Consulado-Geral o Brasil em Tóquio está ciente do caso. O governo brasileiro está em contato com a família de Amanda e com as autoridades japonesas. O ministério disse também que "não fornece informações detalhadas sobre casos individuais" e que o "traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos".

Quem era Amanda Borges?

Amanda, 30, nasceu em Caldazinha, no interior de Goiás. "Era uma jovem cheia de sonhos, querida por todos, e sua partida repentina deixa um vazio profundo em nossa comunidade", lamentou a prefeitura da cidade. Atualmente, no entanto, ela morava em São Paulo com o namorado.

A goiana era mestra em linguística. Ela estudou na Faculdade de Letras da UFG (Universidade Federal de Goiás) e concluiu o mestrado em 2023.