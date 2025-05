'Te jogo do andaime': Capela Sistina rendeu ameaça de papa a Michelangelo

O papa decidiu não terminar seu túmulo por ora e pediu que Michelangelo pintasse a abóbada da capela [Sistina]. Michelangelo, que desejava terminar o túmulo e viu que pintar a abóbada seria uma tarefa enorme e difícil, considerando sua falta de experiência com cores, tentou de todas as maneiras possíveis remover esse fardo de seus ombros, recomendando acima de tudo [o pintor] Rafael para o trabalho. Mas, quanto mais ele se recusava, mais persistente ele tornava o papa

Trecho do livro "The Lives of The Artists"

Para alcançar o teto, Michelangelo precisava ficar com o pescoço esticado e os braços estendidos. A posição, segundo Vasari, prejudicava a visão de Michelangelo, que "não conseguia mais ler ou olhar desenhos se sua cabeça não estivesse inclinada para trás". A postura adotava pelo pintor durante os quatro anos de obra prejudicaram também sua coluna e causaram dores no pescoço e nas pernas.

Quando cerca de um terço da capela estava pronto, o local foi tomado por mofo. Michelangelo ficou "desesperado", segundo Vasari, e tentou interromper o projeto. O papa Julio 2, no entanto, não aceitou o pedido do pintor e o fez continuar desenvolvendo os afrescos. Conforme os registros de Vasari, a pressa do papa para a finalização da pintura também incomodava Michelangelo, que realizou o trabalho sozinho.

"O papa ameaçou que, se Michelangelo não terminasse rapidamente [os afrescos], ele o jogaria do andaime", escreveu Vasari.

Enquanto estava pintando a Capela Sistina, Michelangelo escreveu um soneto para o amigo Giovanni da Pistoia. O conteúdo escrito pelo pintor relata as dores —emocionais e físicas - causadas pelo projeto. Confira abaixo:

Já ganhei um bócio por causa dessa tortura,

encurvado aqui como um gato na Lombardia

(ou qualquer outro lugar onde a água parada seja venenosa).

Meu estômago está esmagado sob o queixo, minha barba

aponta para o céu, meu cérebro está esmagado em um caixão,

meu peito se contorce como o de uma harpia. Meu pincel,

acima de mim o tempo todo, pinga tinta

então meu rosto é um ótimo chão para excrementos!