Pai atropela e mata xerife nos EUA um dia após filho ser morto pela polícia

De acordo com os homens em ação, o rapaz de 18 anos apontou uma arma na direção deles. A resposta foi atirar primeiro e os disparos resultaram na morte do garoto. A família de mostrou surpresa com Ryan estar envolvido com um crime.

As imagens nas câmeras dos policiais não são conclusivas a respeito de todas as circunstâncias. As gravações ficaram borradas e não é possível comprovar que o jovem de fato empunhou a arma na direção dos agentes que faziam a perseguição.

Os parentes de Ryan assistiram as imagens na manhã de sexta. A sessão de apresentação da gravação terminou às 11 horas e o pai do garoto deixou o local "muito perturbado" de acordo com Michael Wright, advogado da família

O assistente do xerife foi atropelado duas horas depois. O advogado da família declarou que o pai do garoto não tem antecedentes criminais e está ciente da gravidade de sua atitude.