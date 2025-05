'Tagle-chan' e 'K-papa': fãs de pop asiático fazem campanha por filipino

Tagle passou a ser chamado de "k-papa" nas redes. Apesar do apelido bem-intencionado, vale lembrar que o cardeal é filipino, e não sul-coreano. Agrupar indivíduos de pele amarela de forma generalizada pode ser interpretado como uma forma de racismo.

K-Papa já tem meu voto https://t.co/4yLbDZ56qz -- out of context leo (@cardcaptorino) April 22, 2025

Além do apelido, Tagle ganhou diversos "edits". As publicações, com cortes de vídeos e fotos do cardeal unidos a música pop e memes, têm milhares de curtidas. Um vídeo no TikTok, por exemplo, já ultrapassa quatro milhões de visualizações (veja abaixo).

Entre os fãs brasileiros, o apoio a Tagle vem também da "amizade" virtual entre Brasil e Filipinas. As semelhanças culturais entre os dois países - apesar da distância - já são exploradas há anos pelos internautas. Nas redes, é muito comum ver o termo "filiprimos" para se referir aos moradores do país do sudeste asiático.

Quem é Luis Antonio Tagle?

O cardeal tem 67 anos e nasceu em Manila, capital das Filipinas. Doutor em teologia, o clérigo é, atualmente, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, presidente da Comissão Interdicasterial para os Religiosos Consagrados e grão-chanceler da Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma.