Trump: Acordo entre Ucrânia e Rússia 'talvez não seja possível'

No último dia 30, Trump e Zelensky assinaram um acordo que dará aos EUA acesso a minerais ucranianos. Em troca, o país norte-americano financiará investimentos para reconstrução

Trump criticou o presidente da Rússia nos últimos dias. "Não havia nenhuma razão para que Putin disparasse mísseis contra áreas civis, cidades e vilarejos nos últimos dias. Isso me faz pensar que, talvez, ele não queira acabar com a guerra e esteja apenas me enrolando", escreveu o presidente nas redes sociais, no último dia 26.

"Não sei se sigo a Constituição"

Durante a entrevista, Donald Trump também disse que não sabe se deve seguir a Constituição do país para deportar imigrantes.

O presidente foi questionado sobre a garantia do devido processo legal a imigrantes em situação irregular. "Eu não sei. Mas se for esse o caso, então teríamos que fazer um milhão, ou dois milhões, ou três milhões de julgamentos", afirmou.

A Constituição dos EUA, no entanto, prevê o direito ao devido processo legal. A Quinta Emenda diz que nenhuma pessoa será privada da vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal. Ela não afirma, porém, que essa pessoa deve ser cidadã dos EUA, e a Suprema Corte do país reconhece que não cidadãos têm acesso a alguns direitos básicos.