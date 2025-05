Trevisan: Trump será punido por desrespeitar Constituição em deportações

No caso do Presidente da República, evidentemente quem tem o poder dessa punição, fora do julgamento da Suprema Corte, é o Congresso americano. Então vamos ter que olhar essa situação Leonardo Trevisan

Segundo Trevisan, o momento atual é de situação favorável para o republicano. No entanto, esse quadro pode estar com prazo para terminar. "A partir de novembro do ano que vem, a conversa provavelmente será outra", diz ele.

Nessa época nós temos eleições que vão renovar a Câmara toda e dois terços do Senado. É aí que está. Quem decide, principalmente o impeachment, é uma sessão conjunta do Congresso, mas o Senado é que tem a última palavra.

Trump tem 53 votos em 100 no Senado. É possível alguma dissensão numa situação dessa? É, mas é possível também que haja dissensões democratas. Isso já aconteceu. Leonardo Trevisan

