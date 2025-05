Brasileiros têm pouca chance no conclave: 'Sem relevância e posicionamento'

Perda de força da Igreja Católica no Brasil influencia no posicionamento dos cardeais, diz historiador. "Hoje o peso é menor. Não é porque não se posicionam, mas a repercussão do que dizem é menor. Será que há espaço para eles na imprensa, por exemplo, como havia no passado?", indaga Virgílio Caixeta Arraes, da UNB (Universidade de Brasília).

Queda no número de novos católicos, no entanto, acontece em todo o mundo. O aumento anual passou de 1,5% na virada do século para 0,99% em 2015, e 0,65% neste ano, segundo dados da World Christian Database, analisados pelo jornal Folha de S.Paulo.

América Latina, maior reduto católico do mundo, tem sua taxa de crescimento diminuída a cada ano. Atrás somente da Europa e da América do Norte, a região teve um aumento relativo médio, desde 2015, de 0,27% ao ano.

Cardeais brasileiros se destacaram no passado em meio à ditadura. João Décio Passos cita dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo de 1970 a 1998, como um dos exemplos de religiosos do Brasil respeitados mundialmente. Ele chegou a ser monitorado pelos EUA enquanto se posicionava contra o regime militar.

"Tivemos uma fase muito fértil de religiosos na América Latina", diz o professor da PUC-SP. "Ela coincide com o surgimento de ditaduras em diversos países da região, nas décadas de 60 e 70, e isso promoveu uma geração de teólogos, bispos, pensadores, que construíram figuras militantes e fortes", explica.