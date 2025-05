Conclave: Quem são os brasileiros que ajudam a definir o próximo papa

Em tese, todo homem considerado idôneo pode ser eleito papa, mas há séculos somente cardeais são escolhidos. Os integrantes do colégio cardinalício entram em conclave em, no mínimo, 15 dias, e no máximo 20 dias após a morte ou renúncia do papa.

A partir de 7 de maio começará o conclave para definir o substituto do papa Francisco, que morreu no último dia 21 de abril. Participam da votação todos os cardeais com menos de 80 anos. Religiosos que ultrapassam essa idade-limite não votam, mas podem ser eleitos.

São 135 cardeais aptos para votar neste conclave. Para ser eleito, um cardeal vai precisar de pelo menos dois terços dos votos. Os votantes não podem votar em si mesmos, tampouco se abster. Confira os cardeais brasileiros aptos ao papado:

Dom Paulo Cezar Costa

Dom Paulo Cezar Costa Imagem: Arquidiocese de Brasília

Dom Paulo Cezar Costa foi elevado a cardeal pelo papa Francisco em agosto de 2022. Ele se tornou arcebispo de Brasília em outubro de 2020.