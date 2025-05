Trump vende promessa que pode ser sedutora para migrantes, diz professor

Com certeza [o filme Ainda Estou Aqui também seria atingido, se as tarifas já estivessem em vigor], porque ele é uma produção internacional sendo distribuída no território americano. Flavia Guerra, colunista do UOL

Ontem, Trump anunciou por meio das redes sociais a implementação de tarifas de 100% a filmes produzidos fora dos EUA. O presidente alegou que as produções estrangeiras representam uma "ameaça à segurança nacional", trazem "mensagens e propagandas ao país" e disse que "a indústria cinematográfica [americana] está morrendo". Não está claro, no entanto, como as plataformas de streaming seriam atingidas.

Na semana passada, a Netflix anunciou que Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, ganhador do Oscar de melhor filme internacional, estará disponível na plataforma nos Estados Unidos a partir de 17 de maio. O drama que conta a história da família Paiva na ditadura brasileira já arrecadou mais de US$ 36 milhões.

