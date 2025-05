Israel anuncia nova ofensiva e admite reocupação da Faixa da Gaza

A medida, anunciada no sábado, foi adotada na esteira de uma determinação da União Europeia para que os países do bloco sejam mais rigorosos no controle da entrada de imigrantes de fora do continente.

Portugal tem cerca de 115 mil imigrantes. Os brasileiros constituem o maior grupo de estrangeiros e também são os mais barrados nos portos de entrada, número que subiu de 179, em 2023, para 1.470 em 2024 - um aumento de mais de 700%.

Buffet anuncia aposentadoria

Warren Buffett, o investidor mais famoso e a quinta pessoa mais rica do mundo, anunciou que deixará a presidência-executiva do grupo Berkshire Hathaway até o final do ano.

Buffett afirmou que recomendará ao conselho de administração que o atual vice-presidente da companhia, Greg Abel, ocupe seu lugar.

Buffet, de 94 anos, está há 60 anos na direção da holding, que se tornou, em agosto passado, a oitava empresa a superar a marca de US$ 1 trilhão em valor - ao lado de seis gigantes da tecnologia e da empresa de petróleo saudita Aramco.