Jovens faltam à aula para verem túmulo de Francisco: 'Primeiro que vimos'

A cerimônia será fechada à imprensa e contará com diversos participantes envolvidos no conclave. Desde religiosos até técnicos e membros da segurança participarão do processo eleitoral.

Todos os participantes devem manter segredo absoluto sobre o conclave conforme determina a constituição apostólica Universi Dominici Gregis. O juramento será feito diante do cardeal camerlengo Kevin Joseph Farrell e duas testemunhas.